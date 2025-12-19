無免許で車の事故を起こして逃走し、身代わりの男を出頭させたベトナム国籍の男が逮捕された。グエン・ホアン・ハイ容疑者（30）は10月、東京・品川区で車で事故を起こしてその場に車を置いたまま逃走し、知人のベトナム人の男を身代わりに出頭させた疑いがもたれている。グエン容疑者は男が出頭した際に一緒に警察署を訪れ、「友人だから連れてきた」などと説明していたが、ドライブレコーダーの映像などからグエン容疑者が運転し