NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の各アーティストの曲目を発表した。King＆Princeは「What We Got〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとスペシャルパフォーマンスで届ける。久保田利伸は1986年に発表した「Missing」、1996年に大ヒットした「LA・LA・LA・LAVO SOPNG」、さらに今年発表した「1，2，Play」のスペシャルメドレーを披露する。特別企画の堺正章はザッツ・エンターテインメント・メドレ