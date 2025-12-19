川崎フロンターレは19日、東京ヴェルディからDF谷口栄斗（26）を完全移籍にて獲得したことを発表した。小学4年生から高校までヴェルディの下部組織で育った谷口は国士舘大学を経て、2022年より正式にヴェルディのトップチームに加入。2025シーズンはリーグ戦35試合に出場し、3ゴールを奪うなど、ヴェルディの守備を支える存在の1人だ。そんな谷口はヴェルディを離れることを決断し川崎へ。川崎は夏に高井幸大がトッテナムに移籍し