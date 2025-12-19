国王杯ベスト32でタラベラを破り、ベスト16にコマを進めたレアル・マドリード。スコアは3-2だったが、レアルの3ゴール中2ゴールを決めたのがエースストライカーのキリアン・ムバッペだ。『MARCA』は、ムバッペが歴史的な偉業まであと1ゴールと迫っていると伝えている。2013年、レアルに所属していたクリスティアーノ・ロナウドは1年間で59ゴールという驚異の記録を達成した。ムバッペはタラベラ戦のゴールで年間58ゴールを決めたこ