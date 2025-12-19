アメリカン航空は、レーガン・ワシントン・ナショナル空港の「アドミラルズクラブ」を改装する。改装するのはコンコースDのラウンジで、2026年初頭にも工事を開始し、期間中は閉鎖する。改装後の広さは9,000平方メートル以上となり、座席数は約50％増加する。ワシントンの豊かな歴史を反映した地元のデザイン要素などを取り入れた。改装期間中も、コンコースCとコンコースEの「アドミラルズクラブ」の営業は継続する。アメリカン航