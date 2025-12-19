新昭和とホテル三日月、京葉銀行は、不動産アセットマネジメント業務を担う新会社、Blue One Capitalを設立した。いずれも千葉県内に本社を置く事業会社と金融機関で、事業基盤を持つ千葉県に近い首都圏を中心に、商業施設やオフィスビル、レジデンス、ホテル、物流施設などを投資対象として、中長期で安定したキャッシュフローと資産価値の向上の両立を図る。資本金は4億円で、新昭和が55％、ホテル三日月が40％、京葉銀行が5％を