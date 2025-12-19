ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でド派手な食器を発見しました。思わず「ま、眩しい…！」と笑ってしまうレベルの輝きを放っており、あまりのインパクトに思わず2種類購入してきちゃいました。おめでたい席でのテーブルコーディネートに使ったり、インテリアトレーとしても活躍するアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：金銀華小皿／金銀華小鉢価格：各￥220（税込）販売ショップ：