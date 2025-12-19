FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運優雅に自分ファーストなペースで動きたい牡牛座ですが、上半期は一筋縄でいかない運気となりそう。思考回路がコロコロ変わり自分自身に振り回されがち。人のために奮闘したり、悪習慣を正すことが運気安定策。また、対人面は個性や感性が真逆な