FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運上半期は新たな取り組みをスタートさせることがミッションとなります。特にワクワクした思いでチャレンジすることには、嬉しいサプライズが潜んでいそう。ただ、3月まではピンと張りつめた緊張感が漂う期間に。ストレスから胃腸系の病気を患うな