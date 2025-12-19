FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運去年からの幸運期が更にヒートアップする上半期。オンもオフも願い事が叶い、居心地のいい空間で穏やかに過ごせそうです。また、奉仕精神に富むあなたに救われた人から、予期せぬ恩返しを授かる暗示も。 ハッピー月は2月11日から3月7日までと6月