FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運上半期は、気がつくと意識や価値観が大きく変化していきそうです。これまで好きだったことに急に興味を失ったり、苦手意識のあった分野に不思議とテンションが上がる場面も。今まで縁のなかったタイプの人たちと、有意義なネットワークが広がる