FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運引き続き上半期も、将来を見据えたチャレンジやプランを立てることが開運テーマとなります。安定・安全な環境にとどまり続けていると、後々大きな改革を迫られる恐れも。少しずつでも自分自身をアップデートしていくことが大切です。幸運月は1月