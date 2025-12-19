FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運吉惑星の援護射撃を受け、上半期もひらめきの赴くままに過ごせる強運期。ただし前半はややテンションが低め。特に2月は、頑張るほど裏目に出やすい流れとなりそうです。スタミナに恵まれた蠍座ですが、体調を崩すとダラダラと長引かせる恐れも。