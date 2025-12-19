FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運これまで回り道をしてきた人ほど、ようやく目指すべき道が見えてくる上半期。無自覚に続けてきたことが、生涯を通じて打ち込めるライフワークへと発展する暗示もあります。3月は、ぎっくり腰など射手座の弱点である腰痛に注意が必要。オンよりオ