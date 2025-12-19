FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運上半期はライフスタイルの向上が幸運テーマに。悪習慣を正し、軽やかに過ごせる環境を整えましょう。オンもオフもルーティンを完璧にこなすことに喜びを感じやすく、その分、他者に対してシビアな目線が強まる傾向も。これまで緩やかに付き合っ