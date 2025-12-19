FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年上半期（1月から6月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。全体運ようやく忍耐の惑星から解放される運気に。重い荷物を下ろしたように、軽やかな流れが訪れます。原因不明で不調が続いていた健康面も、徐々に回復していくでしょう。ただし、調子に乗って動きすぎるのはNG。3月いっぱいはエネルギーを無駄遣いせ