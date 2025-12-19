函館線・根室線・富良野線を経由JR北海道は2025年12月18日、2日間限定で臨時特急列車「雪のはまなす号」を運転すると発表しました。 【停車駅は？】これが臨時特急「雪のはまなす号」です（画像）同列車は函館本線・根室本線・富良野線を経由し、札幌〜富良野〜旭川間の7駅を乗り換えなしで結びます。途中の富良野駅では進行方向が変わる運転形態となっています。使用車両は261系5000代の4両編成です。富良野側の1号車はフリ