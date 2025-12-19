LINEヤフーが運営する「Yahoo!検索」は、スマホブラウザーの検索エンジンを「Yahoo! JAPAN」に設定するとPayPayポイントが当たるキャンペーンを開催した。期間は2026年3月31日まで。 抽選で最大1万円相当のPayPayポイントが当たるほか、外れた場合も先着で100円相当のPayPayポイントが必ずもらえる。 エントリーにはYahoo! JAPAN IDでログインが必要。特典の付与時期は2026年4月下旬を予定