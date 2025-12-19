東京都の小池百合子知事、俳優・つるの剛士が１９日、都庁で行われた国産ＥＶ白バイ初公開セレモニーに出席した。今回のＥＶ白バイは、国産としては初めて来年の箱根駅伝で使用され、都内区間（１、１０区）で４台が先行車両として走る予定。小池知事は「駅伝で走ると言うことで。その姿を早く見てみたい」と、実際のお目見えを心待ちにしていた。イベントでは、つるのが司会者発表の前に「来年の駅伝で使われるということで…