モデルでタレントの益若つばさが１９日、都内で行われたライフスタイルブランド「ＭＥＮＤ」（メンド）の記者発表会に登壇した。これまで、メイクブランド「ＤＯＬＬＹＷＩＮＫ」や「ＣａｎｄｙＤｏｌｌ」などを手掛け、数々のヒット商品をプロデュースしてきた益若。今回は、ライフスタイルブランドに挑戦し、アパレルやスキンケア商品などを提供。「ＭＥＮＤ」には、修復するという意味があり「ＭＥＮＤを通して、心も体も