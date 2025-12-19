新国立劇場は１９日、この日から開幕する舞台「焼肉ドラゴン」凱旋（がいせん）公演（２１日まで、作・演出＝鄭義信）に出演予定だったキム・ムンシクが健康上の理由のため降板することを発表した。代役は趙徳安（ちょう・とがん）が務める。同作は日韓国交正常化６０周年記念公演。１９７０年の関西地方都市を舞台に、在日朝鮮人家族を描く。キム・ムンシクは呉日白（オ・イルベク）役で出演予定だった。代役の趙は、同作の２