京大吉田キャンパス本部構内。中央手前は百周年時計台記念館＝京都市左京区京都大の湊長博学長は19日、「国際卓越研究大学」の候補に選ばれたことを受け「本学の計画は、極めて挑戦的な改革構想を掲げているものとして高く評価された。有識者会議の意見を踏まえ、できるだけ速やかな認定を目指していく」とのコメントを発表した。また「自由な研究環境のもと、世界から多様な研究人材が集う国際的な知の拠点となるよう、全学を