CBTソリューションズが運営する資格・検定情報サイト「日本の資格・検定」は、最新版「就職・転職に役立つ資格・検定ランキングTOP30」を発表した。本調査は、2025年10月15日から11月17日の期間、「日本の資格・検定」サイトユーザーを対象に、Webアンケート形式で実施。有効回答数818名の回答をもとに、就職・転職時の評価実感やキャリア形成への貢献度などを総合的に分析した。ランキング1位は「日商簿記検定」。6年連続のトップ