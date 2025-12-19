サンワサプライは12月18日、最大100Wの急速充電と有線LAN接続を同時に実現できるUSB Type-C変換ケーブルを発表した。1mの「500-LAN6KCPD01」と2mの「500-LAN6KCPD02」を用意する。直販価格は、1mモデルが4,980円、2mモデルが5,080円。最大100Wの急速充電と有線LAN接続を同時に実現できる1mタイプと2mタイプを用意するUSB Type-Cポートが1つしかないMacBookやSurface、iPadなどで、充電と有線インターネット接続を両立できる変換ケ