『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。吉田鋼太郎○大泉洋が休日に緑山まで行った理由大泉:(吉田鋼太郎さんの演じた)総理大臣が相当クセのある役なんですよ。「こんなクセのある総理大臣いますかね?」と台本を作ってる段階で言ったんですけど、「そうなんですけど、吉田鋼太郎