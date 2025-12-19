【PlayStation 5「年末年始セール」】 12月19日～ 開催 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5関連商品を対象とした「年末年始セール」を全国のPlayStation取扱店にて12月19日より開催した。 本セールでは、PlayStation Portal リモートプレーヤー、DualSense ワイヤレスコントローラ&#12