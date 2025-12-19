ネット上で考察祭りと化している日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」。２０日の最終回では「真犯人」判明が予告されている。１３日の９話で犯人であることが分かった刑事の宇都見（木村昴）を巡っては、同志のように同じ言葉を使う人物がいる。新木優子と間宮祥太朗がダブル主演。小学６年時にクラスで埋めたタイムカプセルを２２年後に掘り起こしたのを機に、級友が次々と不審死を遂げる。「どの子」こと園子（新木）をい