かっぱ寿司は、2025年12月25日〜2026年1月14日までの間、「かっぱの豪華かに祭り」を全店で開催する。なお、神奈川県内の15店舗では2025年12月18日から販売している。年末の“ご褒美ごはん”や年始の“ちょっと贅沢な一皿”にぴったりな冬の味覚をそろえ、代表的な旬の味わいである「ずわい蟹」をお得な価格で提供する。〈ラインアップ一覧(各税込)〉◆『ずわい蟹ほぐし身包み』一貫110円ずわい蟹のほぐし身にかにみそを合わせ、一