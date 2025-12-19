寿司チェーン「スシロー」は12月22日から、札幌味噌ラーメンの人気店『すみれ』監修の「札幌濃厚みそラーメン」を全店で販売する。期間限定で販売し、2026年1月6日までを予定。販売価格は税込480円からで、店舗により価格が異なる。「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズによるもので、今回、食べログで点数3.61を獲得した『すみれ』をピックアップ。昭和39年創業の老舗である同店は、札幌味噌ラーメンの文化を牽引してきた