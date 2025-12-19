経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「火災保険で自然災害対策」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2025年12月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *火災保険で自然災害対策近年、自然災害が増加傾向です。意外と知らない人が多いのですが、自然災害による浸水や家屋損傷などは、火災保険でかなりの損