お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（49）が18日、相方の小原正子（50）と共にフジテレビ『ぽかぽか』に生出演。子どもたちの習い事について意見を対立させた。【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショットくわばたは中3の長男、小6の次男、小4の長女と3児の母であり、また同じく３児の母である小原も家族構成は似ているという。番組内で子どもたちの習い事についてくわばた家は「3人で2個、月謝2万600