現在発売中の『婦人公論』2026年1月号の表紙は、俳優の真矢ミキさん。2025年は新たな扉を開きたくなり、大きなチャレンジとして2つのことを実行したと話す真矢さん。一つは舞台製作。そして、もう一つは30年前に抱いた夢だそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子構成：水田静子）【写真】やさしい色合いの着物を着るのは珍しくて新鮮と語る真矢さん* * * * * * *自分自身の欲を大事