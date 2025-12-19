俳優の柏木由紀子（77）が18日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で歌手の大島花子（52）、次女で俳優・歌手の舞坂ゆき子（49）が誕生日を祝ってくれたことを報告し、親子3ショットを披露している。【写真】「笑顔が素敵」78歳の誕生日を祝福柏木由紀子と長女&次女の親子3ショット※4枚目柏木は「クリスマスイブの誕生日当日は、クリスマスと一緒になってしまうからと少し早めのお祝いを娘