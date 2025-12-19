女性にとって、むくみはそれほど珍しくないため、放置してしまっている人は多いもの。しかし、何も対処しないでいると、見た目だけでなく、体の動きにも影響を及ぼしかねません（構成：野本由起）あなたの足、むくんでいませんか？「むくみ症状チェックリスト」* * * * * * *自覚症状のない《隠れむくみ》の人も私は足の専門医として、これまで数千件もの診療を行ってきました。なかでも多くの女性が訴えるのは、《むくみ》の症状