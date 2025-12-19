大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45総合ほか）の曲目が発表された。出場歌手のLiSA、アイナ・ジ・エンド、サカナクション、久保田利伸、新浜レオンは人気アニメの主題歌を歌唱し、例年より多くのアニソンが『紅白』で披露されることになった。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目これまでの出場回数もアイナ・ジ・エンドがアニメ『ダンダダン』２期OP「革命道中」、LiSAが劇場版『鬼滅の刃