日本ハムのフランミル・レイエス内野手が１９日、インスタグラムのストーリーズを更新。帰国しているドミニカ共和国で自主トレに励む動画を投稿した。レイエスは関係者のサポートを受けながら、複数のアジリティトレーニング。スタッフにチューブで体を引っ張られながら前へ進む動きでは、足を上げる際に「イチ、ニ、サン…」と日本語を発する様子もあった。ハンマーでタイヤをたたき、筋力も強化。すでに来季へ向けて本格的