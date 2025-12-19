元乃木坂46でタレント松村沙友理（33）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。男性について感じていることを話した。テーマは先週に続いて「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。松村は番組収録後と思われる3日、自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表している。番組では「世の中、いい女っていっぱいおるけど、いい男ってあんまりおらんくないですか？」話した。