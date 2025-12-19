TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が17日、放送され、ネット上で考察が白熱している。同シリーズ常連の女優森山未唯（25）も出演。森山の所属事務所「ウイント」の公式Xのポストが話題となっている。同シリーズはお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して活躍する名物企画。今放送は「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編。津田は謎解き