パフォーマンスと信頼性アピールで欠かせなかったレース・イメージ！ 1976年、スズキは日本4メーカーの中で4スト化が最後発となっていたが、カワサキZ1～Z2に遅れること2年でDOHC4気筒のGS750をリリース。併行してトップエンドで肩を並べる1,000ccの開発も進めていて、1978年にGS1000が登場した。 空冷２バルブDOHCの4気筒は、クランクシャフトのメインベアリングを、4ス