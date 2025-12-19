武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に繰り広げられる、命懸けのバトルロワイヤル「蠱毒（こどく）」を描いた超弩級のアクション大作の続編が早くも登場。Netflixは12月19日、世界独占配信中のNetflixシリーズ「イクサガミ」のシーズン2制作決定を発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■世界88の国と地域でTOP10入りした「イクサガミ」本作は配信開始直後から爆発的な反響を呼び、Netflix週間グ