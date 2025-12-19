中国外交部の劉彬次官補とウクライナのキスリツァ第1外務次官は12月18日に北京市内で、中国・ウクライナ外交部政治協議を開催しました。劉次官補はその際、「中国とウクライナが国交を樹立して以来、友情と協力は一貫して2国間関係の主要なテーマである。双方は相互尊重、相互信頼、相互寛容、譲り合い、互恵共栄の原則を堅持し、経済貿易や農業、科学技術、人的・文化分野などにおける協力を推し進め、実り多い成果を収めてきた。