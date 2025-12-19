存在感スゴイ「“アーバン”クルーザー」トヨタのインド法人は2025年10月16日、SUV「アーバンクルーザーハイライダー」の特別仕様車「エアロエディション」を発表しました。スタイリッシュな外観と専用装備が注目を集め、発表直後からユーザーの間で多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「“アーバン”クルーザー」を画像で見る（70枚）アーバンクルーザーハイライダーは、トヨタとスズキの業務提