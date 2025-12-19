Image: Apple 顔がツヤッツヤ。撮影をするときにスマホやカメラ周辺に置くリング状のライト。360度から照らすことで表情をより明るく綺麗に見せたりと、サイズの大小問わずインフルエンサーや日頃写真を撮る人たちのマストアイテムですよね。 Image: Shutterstock ※リングライトのイメージ そんなリングライト