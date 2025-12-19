静岡市で、ダニが媒介する感染症「つつが虫病」の患者が確認されました。静岡市内におけるつつが虫病の報告は、2019年以来だということです。 静岡市によりますと、患者は県内に住む20代の男性です。 男性は12月10日に高熱の症状が出て、13日に市内の医療機関を受診。そこで総合病院を紹介され、同日に市内の別の医療機関を受診・入院しました。 15日に静岡市環境保健研究所でダニ媒介感染症の検査を行い、かさぶたから病原体遺