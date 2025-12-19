高市政権で安全保障政策を担当する官邸関係者が、個人的な見解とした上で「核を持つべき」と発言したことについて、広島からは怒りの声が上がっています。 官邸関係者はオフレコを前提にした記者団による非公式取材の場で、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日本としても核保有について議論する必要があるとの考えを示しました。 その上で個人的見解として「私は核をも持つべきだと思っている」と述べました。 街