2022年、静岡県焼津市の中学3年生の女子生徒がいじめで自殺したのは学校側が適切な対応を怠ったことが原因だとして、遺族が焼津市を相手取り損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が12月18日、静岡地方裁判所で開かれ、市側は争う姿勢を示しました。 【写真を見る】中3女子生徒いじめ自殺損害賠償訴訟 焼津市側は争う姿勢「原因特定は困難」＝静岡地方裁判所 訴えを起こしたのは、焼津市の市立中学校に通っていた当時3年生の女子