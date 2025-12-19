安芸区の住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この家に住む７０代男性と連絡が取れていません。 消防によりますと１９日午前４時１５分ごろ、安芸区中野東で「建物が炎上している」など複数の通報がありました。 消防車１０台が出動し火は約２時間半後に消し止められましたが、平屋建ての住宅が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますとこの家に１人で住む７０代男性と連絡が取れて