お酒を飲む機会が増える年末年始を前に、繁華街での防犯活動を横田知事らが視察しました。 中区の流川・薬研堀地区では、月に一度商店街の有志らが集まり清掃活動やパトロールをしています。 １８日は横田知事らがボランティア関係者を激励した後パトロールに同行し、街の案内所などを視察しました。 広島市中央部安全・快適な街づくり協議会 西原幸二会長「女性や子どもたちでも夜に安心して過ごせる、楽しんでい