2026年3月に磐田市で開幕する「木下大サーカス」の代表者らが12月18日、静岡県庁に鈴木康友知事を訪ね、社会福祉施設の利用者にショーを楽しんでもらおうと招待券をプレゼントしました。 【動画】「木下大サーカス」2026年3月に磐田市で開幕 社会福祉施設利用者に招待券約3000人分贈呈＝静岡 知事を訪ねたのは、木下サーカスの木下唯志社長ら関係者です。 木下社長は愛らしいゾウのショーやオ