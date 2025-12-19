陸上自衛隊は、姫路市の路上で女性２人にわいせつな行為をしたとして逮捕された３等陸曹の男（２９）に、停職の懲戒処分を下しました。陸自の中部方面特科連隊長が１２月１９日付けで、停職９か月の懲戒処分を下したのは、中部方面特科連隊の３等陸曹の男（２９）です。男は、今年９月６日未明に姫路市内の路上で、２０代の女性２人に対し、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして逮捕され、その後起訴もされています。